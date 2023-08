Da lunedì 21 agosto il poliambulatorio dell'Asl di via XXIV Maggio chiuderà i battenti per essere sottoposto a interventi di ristrutturazione. A renderlo noto, il direttore generale Gennaro Volpe che ha annunciato la chiusura temporanea della struttura e il contestuale trasferimento delle attività negli ambulatori di via delle Puglie, allocati nell'ex Cpa e di via Minghetti. L'azienda sanitaria rassicura che i lavori di ristrutturazione, commissionati per garantire ambienti più accoglienti e funzionali, saranno eseguiti nel più breve tempo possibile. «Ci scusiamo per i disagi - dice Volpe - che la prossima chiusura potrebbe causare all'utenza ma stiamo lavorando per limitare al massimo le difficoltà e garantire la continuità dell'offerta dei servizi sanitari, nonostante gli impegnativi lavori di ammodernamento della struttura di via XXIV Maggio. Siamo convinti che i lavori di ristrutturazione permetteranno di offrire un servizio di assistenza sanitaria più efficiente e completo, per cui chiediamo ai cittadini comprensione e pazienza durante questa fase di transizione».

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie erogate negli ambulatori di Chirurgia vascolare, Radiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Pneumologia che è anche centro prescrittore di ossigeno terapia liquida, è prevista un'attivazione graduale dei servizi nella sede Asl di via delle Puglie e nella struttura di via Minghetti, a partire dalla prossima settimana, per consentire la riorganizzazione degli spazi. Mentre gli adempimenti amministrativi per la scelta e revoca del medico di base, l'esenzione ticket, la richiesta di rimborsi, l'attivazione della tessera sanitaria e per altre pratiche che, attualmente vengono espletate nella sede di via XXIV Maggio, saranno garantiti nei locali del piano rialzato della struttura di via Oderisio, sede della direzione generale dell'Asl, e saranno fruibili a partire dall'ultima settimana di agosto.

«Per questo - continua il manager - stiamo contattando tutte le persone che avevano prenotato visite ed esami negli ambulatori di via XXIV Maggio per i prossimi giorni, per fissare un nuovo appuntamento e indicare la sede in cui dovranno recarsi. Tuttavia, è attivo anche un numero telefonico in sostituzione di quello del Cup del poliambulatorio che resterà chiuso, che sarà attivo tutti i giorni feriali, dalle 12 alle ore 13,30». Per chi è in possesso dello Spid c'è anche la possibilità di accedere al sito dell'Asl oppure direttamente alla piattaforma «Sinfonia» della Regione Campania per le prenotazioni di prestazioni sanitarie, per effettuare autonomamente la sostituzione del medico di famiglia oppure per ottenere l'esenzione ticket comodamente da casa.

Le operazioni di ristrutturazione interesseranno una sede dell'azienda sanitaria molto centrale, a pochi passi dall'ampio parcheggio di piazza Risorgimento, in cui vengono erogati servizi, sia sanitari che amministrativi di grande importanza per l'utenza. Non è infatti casuale che, nei periodi di scelta del medico di base e di rinnovo dell'esenzione ticket, le lunghe file di via XXIV Maggio siano diventate oggetto di polemiche e di discussione. Per questo, è di fondamentale importanza che le strutture scelte per sopperire alla chiusura temporanea del centro, riescano a fornire tutti i servizi necessari, evitando che si creino disservizi e ritardi nella loro erogazione. Il progetto di ammodernamento della struttura di via XXIV Maggio è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche da realizzare tra il 2023 e il 2025, per un importo complessivo di poco meno di 60 milioni di euro da impiegare in 40 diversi interventi mirati a rendere più confortevoli e accessibili le sedi dei servizi. Va da sé che, ottimizzare i servizi, al miglioramento degli immobili aziendali bisogna affiancare la necessaria e sufficiente disponibilità di personale sanitario.