C'è il programma dell'Asl per contrastare la povertà sanitaria sul territorio, da realizzare con una spesa di circa 3 milioni di euro. L'azienda sanitaria ha infatti stipulato una convenzione con l'Inmp, l’istituto nazionale preposto alla promozione della salute delle popolazioni migranti e dei soggetti vulnerabili. Per povertà sanitaria si intende la condizione che riguarda tutti i soggetti che non riescono ad accedere alle cure mediche di cui hanno bisogno a causa di un reddito troppo basso, che il Servizio sanitario nazionale non riesce a garantire.

APPROFONDIMENTI Benevento, caos 118, i sindacati: «L’Asl non utilizza le ore a disposizione» Ambulanze e medici, Mastella media con Volpe Sannio, 118 autorizza turni sulle ambulanze per il mese di giugno, ma non a San Giorgio

Il programma prevede la costituzione di équipe multidisciplinari che hanno il compito di svolgere attività clinica, con un budget di 900mila euro; la dotazione di tutti i farmaci necessari per contrastare le diverse patologie e l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie per un totale di 522.000 euro; l'investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane per l'implementazione delle attività di «outreach», che consentono di spingersi oltre i limiti per raggiungere un bacino d’utenza più ampio, per un importo di 564mila euro; l'acquisizione di protesi odontoiatriche per persone in povertà sanitaria, che costeranno 444mila euro. Alle somme erogate per le cure e per il reclutamento di personale sanitario, si aggiungono altri 170mila euro di spesa da destinare alla produzione di materiale per le attività di educazione sanitaria, per le spese di progettazione e la mediazione di sistema per un totale di 2,6 milioni di euro. L'Asl dovrà inoltre garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature assumendone la completa responsabilità, contemplando anche l'acquisto di ambulatori mobili attrezzati, clinici e odontoiatrici e l'allestimento di ambulatori di prossimità.

Secondo i dati Istat, a causa della povertà sanitaria, molte persone sono costrette a rinunciare alle cure con un incremento del fenomeno arrivato alle stelle nel 2018. Attualmente, in Italia, c'è un milione di minori in povertà assoluta. Nel 2023, nel Sannio, il 40% delle persone con reddito basso è stato costretto a rimandare le cure sanitarie e le prestazioni diagnostiche o a rinunciarvi per non incidere in modo rilevante sul budget familiare. Osservando la voce del progetto di contrasto alla povertà sanitaria, che riguarda le cure odontoiatriche e l'acquisto di protesi, è più facile rendersi conto del fatto che chi non ha soldi, è costretto a eliminare le spese previste per l'installazione delle protesi, che hanno costi elevati. In effetti, non avere le possibilità economiche per intervenire sulla cura dei denti, elemento di fondamentale importanza anche da un punto di vista estetico, è fortemente impattante sotto il profilo psicologico, come più volte hanno evidenziato i terapeuti dei centri di salute mentale del territorio che, oltre a curare la psiche dei pazienti, si sono impegnati per migliorare il loro aspetto fisico e le condizioni di vita. Contestualmente, è stata approntata la nuova bozza per le malattie croniche, in cui rientrano tre nuove patologie: l'obesità, l'epilessia e l'endometriosi, che si aggiungono alle 10 già previste, quali malattie renali, artrite reumatoide, rettocolite ulcerosa, malattia di Crohn, morbo di Parkinson, broncopneumopatia ostruttiva, insufficienza cardiaca cronica, malattie endocrine e insufficienza respiratoria. Nelle tre nuove patologie introdotte nella rosa delle cronicità, rientrano 8 milioni di italiani e, più precisamente, 4 milioni di obesi, 3 milioni di donne con endometriosi e 600mila persone con epilessia.

Nel Sannio, il dato delle malattie croniche è elevato soprattutto a causa dell'elevato tasso di anziani presenti sul territorio. Infatti, i dati inquadrano un fenomeno che, tra cure a casa e in ospedale, assorbe l'80% dei costi sanitari. I nuovi piani di cura dovranno tener conto della svolta impressa dal Pnrr. Quindi, il primo approccio del paziente cronico avverrà nei Pua (punti unici di accesso), collocati nelle case di comunità, dove un'équipe di operatori sanitari è deputata alla valutazione completa del paziente per garantire la presa in carico, l'appropriatezza delle cure, la continuità assistenziale e la standardizzazione dei costi.