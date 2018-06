CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Giugno 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 09:26

S. MARTINO VALLE CAUDINA. Erano ladri pronti a tutto quelli che sono entrati in azione nella notte tra venerdi e sabato a San Martino Valle Caudina. Armati di un coltello che non hanno esitato ad usare, ferendo un vigilantes dell'istituto di vigilanza privata Cosmopol che, grazie al suo intervento, ha sventato il colpo. A essere preso di mira lo scalo ferroviario di San Martino Valle Caudina. Da qualche tempo, la stazione è diventato il terminal dei convogli della Napoli-Benevento, via Valle Caudina. I ladri erano interessati alle traversine dei binari. Del resto, questa linea, da sempre, è funestata da colpi simili che procurano disagi al normale traffico. La presenza di queste persone non poteva passare inosservata e, infatti, è stata notata dal vigilantes, un 29enne di Benevento. I rumori hanno attirato la sua attenzione e l'uomo non ha avuto remore a intervenire.