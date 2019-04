CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Aprile 2019, 12:00

Centri commerciali nel mirino della mala. Dopo i due colpi alla struttura «Buonvento», alla periferia della città sulla statale Appia, entrambi falliti, all'alba di ieri altro tentativo di furto presso il centro «I sanniti», in via dei Longobardi, dove i malviventi hanno previsto l'assalto a una gioielleria. Un colpo fallito per un soffio. Infatti chi lo aveva programmato non aveva tenuto conto che all'interno del centro commerciale, nonostante le ore notturne, c'era una squadra di operai al lavoro per eseguire interventi finalizzati a un adeguamento dell'impianto di illuminazione. Gli operai, intorno alle 5, hanno udito dei rumori e così hanno subito provveduto a dare l'allarme. L'allarme è subito giunto all'istituto di vigilanza che gestisce la sicurezza presso la struttura sia di giorno che di notte. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Squadra Volanti. Pochi minuti e si è potuto constatare che gli autori del colpo avevano iniziato a forare un muro alla destra dell'ingresso principale, al piano terra, per un diametro di circa un metro. Era già saltato l'intonaco e i malviventi stavano proseguendo per aver ragione di una rete metallica collocata nel muro. Nella zona in cui stavano praticando il foro, accanto all'ingresso del centro commerciale, c'è la gioielleria «Stroili oro» che nelle vetrine espone merce di notevole valore, probabilmente l'obiettivo a cui puntavano gli autori del colpo. Chiaramente i malviventi si sono resi conto che la loro presenza non era passata inosservata e che era scattato l'allarme e abbandonando alcuni attrezzi che avevano adoperato per forare il muro si sono dileguati con i veicoli con cui erano giunti in zona, rinunziando al colpo.