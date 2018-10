Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:33

Un ex insegnante in pensione, Pellegrino Parlapiano di 66 anni di Morcone (Benevento), è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Benevento. Il pensionato, già presidente di una cooperativa bancaria che operava a Morcone, deve espiare una pena di quasi tre anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di vari reati di natura finanziaria e bancaria, commessi tra il 2009 e il 2015.