Ato rifiuti, Romito smentisce il no alla discarica

Nuovo scontro nella vicenda Provincia - Ato, l'Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. Dagli uffici di via Torrette, il direttore generale replica alla Regione Campania, e prende posizione sulla discarica di Sant'Arcangelo Trimonte. Nessun riferimento alla chiusura della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, quindi, ma solo una precisazione sui lavori di messa in sicurezza del Lotto due di Sant’Arcangelo.

«Ribadiamo che Ato è contraria esclusivamente all’affidamento in concessione della gestione del sito di discarica mentre ritiene che debbano essere attuate – con l’urgenza del caso, come sottolineato anche dalla Regione Campania – gli interventi tutti previsti dall’accordo siglato il 14 luglio 2022, ivi compreso l’avvio all’esercizio della discarica avvalendosi di soggetto gestore pubblico» spiega in una nota il direttore generale Massimo Romito.

Una vicenda che nei giorni scorsi aveva acceso uno scontro tra Palazzo Santa Lucia , Provincia e Ato. «Non vi sono elementi tali da discostarsi dall’Accordo siglato il 14 luglio 2022, con il quale gli Enti sottoscrittori hanno espresso la determinazione consensuale a procedere alla realizzazione di impianti di trattamento, recupero rifiuti, nonché la messa in esercizio della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte», avevano pronunciato dagli uffici della Regione Campania.