Martedì 1 Ottobre 2019, 09:11

L'onda d'urto di un'esplosione che ha fatto sentire la suo eco a oltre 9 mila chilometri di distanza. Tanto e nulla più per descrivere il racconto della giornata di ieri a Cerreto Sannita per una notizia rimbalzata sulla stampa italiana nella tarda mattinata e che ha finito con l'interessare ben presto anche la provincia di Benevento. Da Mogadiscio, in Somalia, dove 2 Vtlm Lince, appartenenti a un convoglio di tre mezzi italiani, sono stati coinvolti in un attentato al rientro da un'attività addestrativa in favore della forze di sicurezza somale senza lasciare registrare, fortunatamente, così come precisato in una nota dello Stato maggiore della Difesa, nessuna conseguenza per il personale impiegato, sia militare che civile. Tra questi anche un ingegnere 37enne proveniente proprio dal piccolo borgo titernino, Armando Cofrancesco.