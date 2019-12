Attentatori frettolosi e agenti scrupolosi. È la sintesi del fallito attentato incendiario ai danni del furgone di un commerciante. Si allunga, così, l'elenco dei roghi che nel Sannio nell'anno che si avvia alla conclusione sfiora quota 90. Il rogo fallito è accaduto l'altra notte in città alla via Bonazzi, al rione Libertà. Nel mirino è finito un furgone Citroen Jumpy, di colore blu lasciato in sosta nei pressi dell'abitazione dal commerciante che ne è il proprietario. Poco prima dell'una una pattuglia di agenti della volante della Polizia di Stato si è recata in via Bonazzi per controllare un sorvegliato speciale. Dopo aver effettuato il controllo presso l'abitazione dell'uomo, l'attenzione dei due agenti è stata attirata dal fumo proveniente da un furgone in sosta, dove era in atto un principio d'incendio, che aveva coinvolto la ruota sinistra. Si sono avvicinati e hanno subito intuito che, di lì a qualche minuto, il vano motore sarebbe stato avvolto dalle fiamme. Immediatamente, con l'estintore in dotazione, hanno spento l'incendio, evitando che le fiamme si propagassero all'intero veicolo. Hanno anche avvertito i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno così provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, verificando che non vi fossero altri inneschi. Evidentemente gli attentatori, appiccato il fuoco, si erano subito dileguati. Gli agenti hanno anche notato che l'incendio era stato provocato utilizzando la «diavolina», un prodotto ampiamente adoperato anche per l'accensione dei camini.



Di fronte a queste tracce c'è stato l'intervento degli agenti della polizia scientifica che hanno proceduto a una serie di rilievi finalizzati a risalire al tipo di miscela adoperata per l'innesco. Si è anche risaliti al prioprietario del furgone, un commerciante di 55 anni, che opera nel settore del recapito a domicilio delle bibite. Il veicolo era stato parcheggiato nella strada qualche ora prima. L'uomo, ascoltato dagli agenti, ha sostenuto di non aver ricevuto minacce né richieste di denaro. Sull'accaduto, tenuto conto che si tratta chiaramente di un atto doloso, sono scattate anche le indagini della Squadra mobile e la visione di alcuni filmati di telecamere in dotazione a esercizi commerciali della zona, nella convinzione di poter risalire a qualche immagine attraverso cui poter identificare il possibile attentatore. Si susseguono, ormai, gli atti intimidatori in città, quasi sempre attentati incendiari o con il ricorso a esplosivi. Lo scorso 15 dicembre una Fiat Punto, di proprietà di una persona già nota al forze dell'ordine, è andata distrutta in via Paga. Due gli attentati con esplosivi. L'ultimo il 16 dicembre quando fu trovata una bomba carta inesplosa sotto una Kia Picanto in via Pio Nono. Il proprietario di 28 anni è il figlio di un rappresentante di commercio che era stato preso di mira, due giorni prima, con una bomba carta collocata sotto la sua Renault.