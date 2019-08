CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Agosto 2019, 12:00

«Atti osceni in luogo pubblico». È con questa accusa che nella tarda serata di lunedì, quando erano da poco passate le 23, i vigili urbani di Amorosi hanno fermato e bloccato in via Manzoni, nel cuore del centro abitato del piccolo borgo della valle telesina, un 73enne originario di Dragoni in provincia di Caserta, intento a perpetrare indisturbato gesti inequivocabili, coperto da una giacca poggiata sulle gambe, in un luogo molto più che pubblico e particolarmente affollato in considerazione della concomitanza con il tradizionale appuntamento con la sagra della pannocchia in piazza Sandro Pertini, a poche decine di metri dal luogo dell'accaduto, e alla presenza per giunta di alcune giovanissime del posto.