L'auditorium Calandra versa da anni in uno stato di completo abbandono e il suo futuro è quanto mai incerto, considerato che al momento non si conoscono progetti, programmi o interventi per la struttura, quantomeno a breve scadenza, nonostante i numerosi appelli lanciati anche nei mesi scorsi. Proprio in questi giorni, l'associazione «Sannio Report», presieduta da Felice Presta, ha denunciato l'incresciosa situazione, chiedendo per l'immediato un'opera di pulizia esterna dell'ampio parcheggio e dell'ingresso, con il taglio di erbacce e di alberi selvatici che si sono insinuati ovunque, a conferma dello stato di degrado della prestigiosa struttura.



«Nei pressi dell'entrata dice Francesco Ranaldo, che vive nella zona ci sono diverse stanze occupate all'epoca dalla Promoarte e poi dal liceo musicale. Ancora oggi chi si avvicina ai finestroni può vedere faldoni e scatoloni che giacciono abbandonati, unitamente ad altri oggetti, come dopo una guerra, in ricordo dei tempi felici. Una situazione davvero assurda». Il Calandra, ubicato nell'omonima via della zona alta della città, fa parte del patrimonio immobiliare dell'Unisannio, che per il momento sta garantendo esclusivamente la sicurezza e cercando di evitare il rischio di eventuali manomissioni. Intanto le varie associazioni d'arte e teatrali del capoluogo chiedono che le istituzioni interagiscano per incoraggiare la cultura e le attività in questi campi.

«Benevento è bella, ricca di arte e questo lo riconoscono i turisti che incontriamo per strada o nei locali. Non possiamo consentire che una simile struttura sia abbandonata al suo destino. Bisogna assolutamente fare qualcosa, anche per dimostrare che l'attenzione verso il teatro non è solo uno slogan da esibire in convegni, dibattiti elettorali o conferenze». È l'appello lanciato da Antonio Delli Carri, socio di una cooperativa teatrale che opera in città. Nata come auditorium, la struttura successivamente è stata adibita in più occasioni a teatro e ha ospitato numerosi convegni e conferenze, oltre a comizi elettorali. Dotata di eleganti e comode poltrone, la sala garantiva anche una buona visibilità da ogni posto a sedere. Al lato dell'auditorium si trovano ampie sale per convegni, incontri con la stampa e altre destinazioni. La struttura, inoltre, può contare anche su un ampio foyer con tanto di bar, facilmente raggiungibile dai partecipanti alle manifestazioni. Tra i punti «di forza», infine, un apposito parcheggio che contribuisce a potenziare il comfort per il potenziale pubblico. Nel frattempo, in diverse occasioni sono state avanzate istanze per l'affidamento in gestione a una compagnia teatrale locale o ad associazioni artistiche e culturali, ma non è mai arrivata una risposta in tal senso.



«Sono particolarmente attento a fare in modo che le strutture pubbliche vengano date in uso alla gente o alle associazioni ha detto il sindaco Clemente Mastella in modo che possano beneficiarne. Naturalmente ho possibilità dirette quando si parla di patrimonio comunale, ma per quanto riguarda gli altri enti o i privati l'unica cosa che posso fare è sensibilizzare o invitare a trovare una soluzione, anche perché in alcuni casi ci sono problemi burocratici, legali o di altra natura. In quest'ottica proprio venerdì scorso ho provveduto a telefonare al presidente dell'Inail per chiedere a che punto è la situazione per l'avvio dei lavori di ristrutturazione e per riutilizzare l'antico e prestigioso complesso di piazza Risorgimento».

L'auditorium Calandra, in passato, ha vissuto fasi di prestigio e all'insegna della notorietà in campo nazionale per le attività svolte e per gli artisti che si sono succeduti sul palco, alcuni già noti e altri che proprio in quel luogo hanno visto il proprio trampolino di lancio. Vale la pena ricordare che durante le edizioni del «Bengio Festival», fu anche dotato delle varie certificazioni richieste dalla Commissione di vigilanza.