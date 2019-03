Mercoledì 20 Marzo 2019, 22:38 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 22:50

BENEVENTO - Paura e tensione in una traversa di viale Mellusi ieri sera, all’ora di cena, per un incendio divampato tra via Nicola Sala e via Salvator Rosa. Una Suzuki Jimmy, che era in sosta nella zona di Parco Marinelli, è stata completamente divorata dalle fiamme, con il rogo che poi ha coinvolto altre due vetture: una Polo e un’Audi Q2. A dare l’allarme, poco dopo le 20, residenti e negozianti della zona, allarmati dall’altezza delle fiamme che hanno avvolto la Suzuki in pochi minuti. La vettura era abitualmente utilizzata da un uomo di 35 anni, ma è intestata alla sorella. Sul posto i vigili del fuoco di Benevento e gli agenti della Volante. Ed è solo grazie alle fotoelettriche dei pompieri che si è riusciti a contenere i danni, oltre a illuminare la stradina completamente al buio ieri sera. Oscurità che ha certamente aiutato eventuali malintenzionati, dal momento che non si può escludere alcuna pista, compresa quella dell’incendio doloso.