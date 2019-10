Lunedì 7 Ottobre 2019, 18:33

BENEVENTO - Solo paura per una donna di 40 anni che nella tarda mattina, alla guida di una Fiat 500, ha avuto un incidente mentre transitava nella periferia della città alla contrada Roseto. Forse per il fondo stradale viscido, l'auto si è ribaltata. Su posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall’auto, unitamente agli addetti al 118 e agli agenti della Volante. Per la signora solo paura ma nessuna contusione. Il ribaltamento ha anche provocato un tamponamento tra un camion e una Citroen.