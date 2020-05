BENEVENTO - Scende dall'auto, dimentica di tirare il freno a mano e la vettura scivola in un dirupo. Questo il singolare incidente verificatosi in serata in via Lepore, nel quartiere Pacevecchia, a poca distanza dall'abitazione del sindaco. Nessun danno causato a persone o altri veicoli. Per recuperare l'auto, un Range Rover di proprietà di un 49enne della città, è stato necessario l'intervento della gru dei vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 22:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA