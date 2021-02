Scontro tra due auto sulla tangenziale Ovest: un morto

BENEVENTO - Due vetture semidistrutte rese irriconoscibili dallo schianto. Lamiere accartocciate nel punto del terribile impatto tra una Daewoo Matiz e una Fiat Punto. È la scena che si è presentata ieri sera ai primi soccorritori giunti sulla Tangenziale Ovest della città, in prossimità dello svincolo di Santa Clementina. Soccorsi risultati vani per A.D.I, 57enne beneventano, ferito in codice rosso il conducente della Punto.

