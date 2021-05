Scontro tra due auto a Benevento, una donna in ospedale

BENEVENTO - Scontro tra due auto in via Veneto all'incrocio con via Fatebenefratelli. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Opel Karl, guidata da A.F., di anni 36, residente a Benevento, e una Fiat Cubo, condotta da R.LS., di anni 40, sempre del capoluogo. Ad avere la peggio, per cause ancora in corso di accertamento, la prima conducente che è stata trasportata all’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento per le cure del caso. Lunghe e difficoltose sono state le operazioni di rilievo dell'incidente e per ripristinare la transitabilità della strada, alle quali hanno provveduto il luogotenente Maurizio Petrella e l’assistente capo Annarita De Vita della polizia municipale di Benevento. Sul posto anche un veicolo della ditta Sicurezza Ambiente spa che ha provveduto a ripristinare le matrici stradali, con la pulizia di detriti e liquidi lasciati sul selciato a seguito dell’impatto. Ritirata una patente di guida ed elevata una sanzione per il mancato rispetto del segnale di stop.

«Anche questa volta – osserva il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – la velocità non adeguata alle caratteristiche della strada, è alla base dell’incidente che poteva rilevarsi ancora più grave per le due automobiliste. Il consiglio è sempre quello di mantenere una velocità moderata».