Scontro tra auto in centro, due finiscono in ospedale

BENEVENTO - Incidente in via Vittime di Nassiryra, due i feriti finiti in ospedale. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, tra una 600 condotta da M.M., 42 anni, e una Punto guidata da A.T. di 62 anni. Le due utilitarie sono andate quasi completamente distrutte, mentre si è reso necessario il ricovero in ospedale per entrambi i conducenti. Alla persona che ha perso il controllo dell’autovettura invadendo l’opposta corsia di marcia, verrà ritirata la patente di guida per le valutazioni della prefettura. Hanno provveduto alla rilevazione dell’incidente il luogotenente Loredana Brugnetti e l’agente Luca Mortaruolo. «Forse la fretta alla base del sinistro – dichiara il comandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco – che poteva avere conseguenze anche peggiori se, nei pressi, vi fosse stata la presenza di pedoni. Purtroppo, è sempre più difficile far capire che in città la velocità deve essere commisurata alla conformazione della strada, e che dieci minuti di ritardo con un appuntamento non possono genere simili scempi».