BENEVENTO - Solo tanta paura e nessun ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio nel quartiere Pacevecchia. Una Kia si è ribaltata mentre percorreva, in direzione dell’Ospedale San Pio, la strada che collega via Pacevecchia a via Avellino, una delle arterie stradali più trafficate in città. L’uomo che era alla guida della vettura ha urtato un’altra automobile che era parcheggiata lungo la strada perdendo il controllo per poi ribaltarsi su un lato al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili della Polizia Municipale, per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico andato sin da subito in tilt. L’uomo è stato prontamente medicato ma non è stato trasportato in ospedale, mentre la circolazione, dopo il recupero della vettura, è ripresa regolarmente.

E in serata un altro tamponamento che ha coinvolto tre auto a Benevento, in contrada San Vitale, ha fatto registrare due feriti e una vettura ribaltata al centro della strada che collega l'area con la via Vitulanese. Dopo l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118, e i carabinieri per i rilievi. Poi, in ausilio, anche la polizia per gestire il traffico e consentire i soccorsi.