Giovedì 27 Settembre 2018, 12:42

BENEVENTO - La scorsa notte, poco dopo le due, un'altra auto è stata bruciata in via Settembrini a Benevento. Si tratta di una Lancia Musa che è andata completamente distrutta. La proprietaria dell'auto è una donna di 55 anni, ma la macchina veniva abitualmente usata dal figlio 27enne. Le fiamme sono state domate dai vigli del fuoco mentre sono in corso indagini della Squadra mobile e Volanti della Questura.