Lunedì 21 Ottobre 2019, 09:22

Auto che superano senza problemi i teorici sbarramenti, transenne spostate sul marciapiedi, controlli pressoché assenti. La giornata ecologica dei rioni Ferrovia e Triggio si conclude come le precedenti. Prevale la trasgressione dei divieti, peraltro in molti casi inintellegibili o impercettibili. Qualche sparuta barriera dislocata agli incroci chiave non poteva arginare il mare del traffico veicolare che per 8 ore ieri avrebbe dovuto cedere il passo a mezzi ecologici o a una sana passeggiata. Per quanti hanno preferito le quattro ruote si è trattato di una normalissima domenica in auto come ogni altra. E per molti non c'è stato nemmeno bisogno di interrogare coscienza ecologista e carta di circolazione. Nella gran parte dei casi le transenne sono state rimosse di buon mattino lasciando campo libero a mezzi d'ogni tipo. A dir poco rarefatta la presenza della polizia municipale che, a differenza delle precedenti occasioni, non ha effettuato alcun presidio fisso se si eccettua quello mattutino al rione Ferrovia per la gara podistica svoltasi sul viale Principe di Napoli.