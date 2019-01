Giovedì 10 Gennaio 2019, 23:31

Un’auto questa sera, dopo le 21, è esplosa in contrada Cortoffo, a Ceppaloni. A saltare in aria una Citroen C3 di proprietà di un operaio di 30 anni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non è escluso, ma saranno le indagini a chiarirlo, che a causare l’esplosione sia stata una bomba collocata sotto la vettura. Un episodio che, se fosse confermata l'ipotesi dell'ordigno, ricorda quello di settembre avvenuto a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.