Un incendio ha distrutto una Citroen C3. È accaduto l'altra notte ad Airola, dove le fiamme hanno completamente avvolto e divorato l'auto di una donna. Erano circa le 5 quando sono stati allertati i vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto. A chiarire l'accaduto adesso saranno le indagini delle forze dell'ordine. Nessuna ipotesi sarà trascurata, sebbene in questi casi, come dimostrano i precedenti nel Sannio, sia privilegiata la pista della matrice dolosa. Stando alle prime ricostruzioni, ad accorgersi delle fiamme sono stati alcuni residenti che hanno subito lanciato l'allarme e chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

La vettura è di una casalinga di 43 anni del posto, che aveva parcheggiato l'auto a poca distanza dalla sua abitazione, in via Lavatoio, arteria che collega il centro caudino all'Appia. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della compagnia di Montesarchio.

I caschi rossi, dopo aver domato l'incendio che ha distrutto la macchina della 43enne e danneggiato un'altra vettura parcheggiata proprio vicino alla Citroen, hanno effettuato un primo sopralluogo per cercare di risalire alle cause del rogo. Sul posto non sarebbe state rinvenute tracce di liquido infiammabile, sebbene a volte per appiccare un incendio basta una diavolina. Non esclusa, comunque, l'ipotesi di un corto circuito.

In via Lavatoio, ieri mattina, sono giunti anche i carabinieri della stazione di Airola che hanno eseguito i rilievi necessari per acquisire tutti gli elementi utili alle indagini per accertare la natura del rogo. Nel corso dell'attività investigativa i militari dell'arma non potranno servirsi dell'ausilio di immagini: in quella zona infatti non ci sarebbero dispositivi di videosorveglianza in funzione.

Intanto, le forze dell'ordine indagano anche su un altro episodio simile: pochi giorni fa è andato a fuoco il furgone utilizzato da un'impresa edile. È accaduto nella vicina Moiano. Purtroppo, il rogo divampato ieri si aggiunge a una lunga lista di casi di questo tipo, quasi sempre non collegati tra loro ma che comunque provocano preoccupazione tra i cittadini.

In queste prime due settimane dell'anno in Valle Caudina sono andate a fuoco due vetture (il furgone dell'imprenditore di Moiano e la vettura della 43enne), restano da accertare le cause. Il fenomeno comunque da continua a interessare diverse aree della provincia beneventana, dove nel corso degli ultimi mesi diversi mezzi sono stati divorati dalle fiamme.