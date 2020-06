Dopo un mese di tregua tornano i roghi delle auto nella notte in città. Questa volta è stata presa di mira l'auto di un dipendente di una cooperativa che opera nel cimitero comunale. Al momento, il movente del rogo è un mistero. Il proprietario dell'auto è un 43 enne, beneventano. L'incendio è scattato poco dopo l'una e le fiamme hanno praticamente distrutto la sua auto, una Lancia Y che era in sosta in via Navarra al rione Capodimonte. Il proprietario, nella tarda serata di mercoledì, aveva parcheggiato il veicolo che non presentava nessun problema, in particolare all'impianto elettrico che, spesso, viene indicato come possibile causa dell'incendio.

A dare l'allarme è stato un abitante dell'edificio davanti a cui era in sosta l'auto, che ha telefonato al 115 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco dell'adiacente caserma che hanno domato le fiamme. Ma, nonostante il loro intervento, in particolare la parte anteriore della Lancia Y, è andata distrutta. Danni anche al muro esterno dell'edificio che si è annerito. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra Volanti della questura e la polizia scientifica.

LE VERIFICHE

Anche se non sono stati trovati contenitori, però sono state rilevate tracce di liquido infiammabile, per cui al momento si ritiene che possa trattarsi di un attentato doloso. Le indagini, pertanto, sono passate al vaglio del squadra Mobile, i cui agenti hanno ascoltato il proprietario dell'auto, che avrebbe sostenuto di non aver ricevuto minacce o altre forme di intimidazione e, quindi, di non sapersi spiegare il motivo per cui gli hanno distrutto l'auto. Gli agenti seguono più piste puntando a escludere, in questa prima fase, un tentativo di estorsione.

LA PAUSA

L'ultimo rogo in città risale a metà maggio a via Rivellini, al rione Libertà, dove il fuoco aveva avvolto una Fiat Panda a metano che il proprietario 38enne, titolare di un'impresa, aveva lasciato in sosta. Le fiamme avevano danneggiato anche la Fiat Brava di un pensionato del posto. L'episodio si aggiungeva a quelli registrati il 7 con una Picanto incendiata in via Pio IX e una Golf in via Cupa Ponticelli. Poi si è registrata stata una lunga tregua, facilitata anche dalle norme per evitare il diffondersi de coronavirus. Infatti i precedenti incendi risalivano al 6 ed il 7 marzo, sempre al rione Libertà quando, in fiamme, erano andate una Marea e una Megane. Polizia e carabinieri stanno indagando su questi ultimi roghi e, in qualche caso, mostrano un certo ottimismo sul buon esito delle indagini.

Un fenomeno quelli dei roghi di veicoli ormai endemico per il Sannio. La media è di un centinaio di veicoli interessati ogni anno. Proprio per la molteplicità di motivazioni le indagini appaiono complesse, tenuto anche conto di una certa reticenza che si registra in coloro che ne sono vittime, che finiscono con il rendere più difficile il compito di chi deve risalire agli autori.

