Auto esce di strada e finisce in un bosco Conducente 42enne grave in ospedale

SASSINORO - Ha perso il controllo dell'auto, è uscito di strada e dopo una carambola di un centinaio di metri è finito in un bosco. E' il terribile incidente avvenuto sulla Statale che attraversa il territorio comunale di Sassinoro. Il conducente, un uomo di 42 anni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco che lo hanno affidato poi al personale del 118 per il ricovero all'ospedale Rummo. Successivamente i vigili del fuoco di Benevento hanno dovuto lavorare non poco per recuperare con una gru la vettura. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.