Foglianise: auto senza freno a mano finisce contro una vetrina

Grosso pericolo scampato in tarda mattinata a Foglianise. Un’autovettura Peugeot 3008 con il freno a mano disinserito, non è chiaro se per un guasto o una dimenticanza del conducente, ha percorso senza alcun controllo il tratto in discesa compreso fra la farmacia del paese ed un’erboristeria che si trova a 300 metri di distanza, terminando la corsa nella vetrina dell’esercizio commerciale.

Alcune fioriere in cemento hanno attutito l’impatto, limitando i danni. Fortunatamente non vi erano pedoni né altre vetture in transito, e la stessa erboristeria (inaugurata lo scorso primo aprile) era stata chiusa qualche minuto prima. Solo tanto spavento anche per le persone che si trovavano in un bar nelle vicinanze.