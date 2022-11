Auto si ribalta lungo la statale Sannitica. Ferito un anziano di Benevento

Brutto incidente questa mattina sulla strada statale Sannitica, all'altezza di Torrecuso. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 77 anni di Benevento ha perso il controllo della sua auto, finendo prima contro il guardrail per poi ribaltarsi in una cunetta a margine della strada.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri del Comando provinciale.

L'anziano, dopo essere stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato trasportato all'ospedale San Pio di Benevento, dove non è in pericolo di vita. Lunghe code, invece, registrate nel tratto di strada interessato dal sinistro per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.