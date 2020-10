Vandali scatenati, danneggiate auto parcheggiate in diverse zone della cittadina. Stando a una prima stima, i danni ammonterebbero a decine di migliaia di euro. Circa 20 le vetture gravemente danneggiate nelle ultime settimane. Il caso più recente ieri, documentato con foto e video sui social media, nei pressi di via Bosco Lucarelli. Ma se ne registrano anche sul viale Spinelli, in piazza Risorgimento, in località Marzani, in via Barone Nisco e in via Moro. Ignoti hanno spaccato specchietti retrovisori e ammaccato sportelli. Con oggetti appuntiti hanno provocato profonde rigature e graffi sulla carrozzeria. E quel che è più grave che gli sconosciuti hanno agito sia nelle ore notturne sia in pieno giorno. Oltre l'unanime condanna espressa dai cittadini, i proprietari della auto danneggiate, denunciano la «vigliaccheria che c'è in giro», la «inciviltà e la mancanza di rispetto per il bene altrui, il più delle volte frutto di sacrifici». Colpisce molto lo sfogo, misto a rabbia, di chi scrive: «Mi hanno rovinato un'automobile per la quale ancora non ho finito di pagare le rate».

«Il momento storico che stiamo vivendo - commenta la consigliera del M5S Francesca Maio - ci pone di fronte a una profonda e complessa crisi su più livelli, in particolare economico e culturale. Quest'ultimo aggravato da un sempre più debole sistema educativo. I vandalismi non vadano, però, confusi con la cosiddetta movida. Non vorrei trovare domani sul sito istituzionale del Comune un'ennesima letterina o un'ordinanza, gemella monozigote di quella del capoluogo, che blocca ulteriormente un settore già al limite della sopravvivenza. Da tempo denuncio fenomeni di devianza, anche attraverso un'interrogazione in consiglio, ma nonostante promesse e buoni propositi, la situazione è peggiorata. I vigili sono rimasti in pochi e non si provvede ad affiancarli con nuove forze. Con le indennità della maggioranza si potrebbe dotare il Comune di un efficiente sistema di videosorveglianza. Tornerò sull'argomento nel prossimo consiglio. Occorre una politica di valorizzazione del paese e non con cene in villa o eventi finanziati con il fondo riserva». «All'amministrazione comunale - replica il capogruppo di maggioranza Giuseppe Soricelli - sta molto a cuore la sicurezza dell'intera comunità. Oltre a condannare questi inqualificabili atti vandalici contro le autovetture private e, più in generale, contro il patrimonio comune, stiamo seguendo tutti i filoni possibili di finanziamento per adeguare il sistema comunale di videosorveglianza. Per quanto riguarda la polizia locale, dovrebbero esserci nuovi innesti nell'organico, provenienti dal concorsone regionale, che ci consentirà di monitorare ulteriormente il territorio, garantendo una presenza e una vigilanza costante».

