Paura sull'autostrada A16 Napoli-Canosa . Un autobus di linea della società Marino ha tamponato violentemente una Lancia Ypsilon. Il bilancio è di tre donne ferite che sono state trasportate all'ospedale Moscati, due delle quali in codice rosso. Fortunatamente non corrono pericolo di vita. Nessuna conseguenza per l'autista e i passeggeri del pullman. Solo un grosso spavento. L'incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 11 sul tratto che ricade nel comune di Pietradefusi al chilometro 63,100 in direzione del capoluogo partenopeo.Due le ambulanze intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda che hanno provveduto a liberare le tre donne dall'abitacolo della vettura. Una volta estratte, le tre ferite sono state consegnate alle cure dei sanitari del 118 che hanno disposto subito il trasporto presso il nosocomio di Contrada Amoretta. La conducente della Ypsilon e la passeggera, rispettivamente R.U. di 52 anni e A.U. 56 anni, due sorelle originarie di Apice, hanno riportato diversi traumi. Ferite lievi, invece, per la terza passeggera.Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia stradale della Sottosezione di Avellino Ovest diretti dall'ispettore Oreste Bruno che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti. Una corsia, oltre a quella di emergenza, è stata interdette alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente che sono durate qualche ora.Gli agenti della Polstrada hanno provveduto a regolare la circolazione, evitando così altri disagi per gli automobilisti. L'urto del pullman contro l'auto è stato molto forte. La Lancia Ypsilon è finita contro il muro che delimita la carreggiata. Danni anche al bus. Una parte del parabrezza è andato in frantumi. Il bus proveniva da San Giovanni Rotondo ed era diretto a Roma. A bordo vi erano trenta passeggeri. Le cause del sinistro sono dunque in fase di accertamento. Spetterà agli uomini del vicequestore Renato Alfano ricostruire la dinamica. Probabilmente una brusca frenata dell'auto avrebbe impedito al bus di rallentare in tempo. Non si esclude, però, una distrazione. I passeggeri del bus sono stati fatti scendere in attesa di un altro mezzo. L'azienda di trasporto ha provveduto all'invio di un bus in sostituzione di quello incidentato per proseguire il viaggio verso la capitale. Lo scorso 16 dicembre un incidente simile si è verificato sempre lungo l'autostrada A 16 B Napoli-Canosa. Anche in quel caso ci fu un tamponamento. Avvenne nei pressi del casello di Pomigliano D'Arco. Un pullman dell'Air che procedeva in direzione del capoluogo irpino travolse un'auto condotta da una donna. La vettura si ribaltò più volte. Illesa la conducente che riuscì a uscire dall'abitacolo. Lievi ferite, invece, per l'autista del bus dell'azienda di mobilità irpina. Tanta paura per i 40 passeggeri e nessuna conseguenza per loro.Solo il disagio di attendere un altro mezzo per proseguire il viaggio verso Avellino ma con un notevole ritardo. L'autostrada A16 Napoli-Canosa riserva non poche insidie ai mezzi in transito, soprattutto per quelli pesanti. I tratti in discesa e quelli con le curve con un raggio più stretto sono ad alto rischio. Il tamponamento di ieri mattina a Pietradefusi è avvenuto in un'area già teatro di altri episodi simili. I restringimenti nella zona non sempre sono adeguatamente segnalati.