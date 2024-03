Autocarrozzeria irregolare in locali pericolanti, denuncia e sigilli

Un'autocarrozzeria irregolare situata in un locale situato in una struttura pericolante e pericolosa con conseguente denuncia del titolare e sequestro della struttura. E' il bilancio di un'attività condotta in tandem dai carabinieri della Compagnia di Benevento e la polizia municipale.



La carrozzeria svolgeva la propria attività in maniera del tutto irregolare poichè priva delle prescritte autorizzazioni per l’emissione in atmosfera dei fumi prodotti dalle verniciature dei veicoli e per l’assenza dei necessari permessi per lo scarico delle acque reflue provenienti dalle lavorazioni che venivano abusivamente smaltite direttamente nella rete fognaria cittadina. A carico del titolare dell’autocarrozzeria, un 68enne del capoluogo, è scattata la denuncia ed il locale, non censito al catasto e presumibilmente di proprietà del Comune, è stato sequestrato. Al termine delle verifiche, apposti i sigilli, è stata informata la procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento.