Autocisterna di Gpl si ribalta, travaso di gas ad alto rischio in strada

Singolare incidente sulla vecchia strada che collega Benevento a Pietrelcina. Un'autocisterna piena di gas Gpl, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è ribaltata. Alto il rischio che la fuoriuscita del gas potesse provocare rischi in zona o addirittura uno scoppio. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato la strada. Necessario il travaso del gas per recuperare il mezzo. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore durante le quali in traffico è stato tenuto a debita distanza.