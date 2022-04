Autostrada Campania-Puglia: il progetto di Anas presentato nel Beneventano

Ridurre i tempi di collegamento, nella direttrice nord-sud, tra la Campania e la Puglia, investendo 380 milioni di euro: è l'obiettivo che si prefigge il progetto dell'Anas con la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra la SS369 e la SS17.

I particolari del progetto sono stati presentati presso il comune di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, dal commissario straordinario e responsabile della struttura territoriale Anas Campania, Nicola Montesano, oltre che dai sindaci di San Bartolomeo in Galdo (Carmine Agostinelli), Volturara Appula (Vincenzo Zibisco) e Benevento (Clemente Mastella).