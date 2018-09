Giovedì 13 Settembre 2018, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 19:29

BENEVENTO - Per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento delle strutture metalliche del sovrapasso all’Autostrada A16 Napoli Bari, Anas ha comunicato che si rendono necessarie alcune limitazioni al transito veicolare lungo il raccordo autostradale di Benevento. Per lo svolgimento delle attività, fino alle ore 20 domani è in vigore la chiusura al traffico dal km 0,200 al km 0,600. Il traffico veicolare viene deviato sulla carreggiata opposta al raccordo di Benevento, predisposta a doppio senso di circolazione, dal km 0,200 al km 0,600. All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 40km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.