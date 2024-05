Doveva e poteva essere una tranquilla uscita tra amici, prima che in un attimo la paura prendesse definitivamente il sopravvento. L'allarme è scattato nella serata del primo maggio in contrada Franzese, lungo l'arteria che collega il territorio di San Marco dei Cavoti a quello di Colle Sannita. È qui che cinque minorenni, tutti sammarchesi (studenti del locale liceo), a bordo di una microcar (per la precisione si tratta di una Citroen Ami), sono rimasti coinvolti in un incidente dal bilancio piuttosto pesante.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, infatti, il veicolo ha finito per concludere la sua corsa impattando contro un muretto al lato della carreggiata, probabilmente dopo che il conducente ne aveva perso il controllo, finendo anche fuori strada ma senza ribaltarsi. Subito, naturalmente, è scattato l'allarme e, sul posto, sono rapidamente intervenuti i caschi rossi del locale distaccamento, per effettuare le necessarie manovre di recupero e soccorso, unitamente ai sanitari del 118 e ai carabinieri, ai quali è spettato il compito di effettuare i rilievi al fine di cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Una «disavventura» sulla quale, tra l'altro, potrebbe aver influito anche il fondo stradale, reso particolarmente viscido dalla pioggia registrata nelle ultime ore nel comprensorio.

In ogni caso, subito dopo l'impatto, gli adolescenti coinvolti (un ragazzo e quattro ragazze) si sono sottoposti alle visite del personale medico dell'ospedale «San Pio» di Benevento, dove sono poi rimasti «sotto osservazione». Tre di loro avrebbero riportato ferite giudicate più lievi, un altro conseguenze un po' più importanti ma tutti e quattro, da quanto si apprende, non hanno destato gravi preoccupazioni. Invece una delle ragazze a bordo è ancora sotto stretto monitoraggio dei medici dell'ospedale cittadino, avendo riportato ferite decisamente più importanti, e sarebbe in serie condizioni. Nel frattempo, una delle ragazze coinvolte nell'incidente sarebbe ora assistita dall'avvocato Antonio Leone.

Nel frattempo, la notizia della brutta disavventura che ha coinvolto i giovanissimi ha inevitabilmente scosso la comunità sammarchese, in un clima generale di angoscia e paura che episodi del genere finiscono per innescare.

Nel frattempo, anche l'amministrazione comunale di San Marco ha dimostrato - e continua a farlo - vicinanza e «supporto morale» alle famiglie dei ragazzi coinvolti, così come la scuola.