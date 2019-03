De Girolamo, prime prove sul palco di «Ballando con le stelle»

Sabato 16 Marzo 2019, 23:14 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 23:18

BENEVENTO - Alla fine ha ceduto. Le pressanti insistenze della Carlucci l’hanno convinta: nel cast di «Ballando con le stelle» ci sarà pure Nunzia De Girolamo. La conferma arriva dalla diretta interessata, l’ex ministro per le Politiche agricole ci sarà, e sta già effettuando le prove, per tre ore al giorno: il 30 marzo volteggerà pure lei assieme a Manuela Arcuri, Sister Cristina, (la vincitrice di «The Voice of Italy«), l’attore Angelo Russo (Catarella nella serie tv Montalbano) e Antonio Razzi, ex politico di Fi. Inoltre, Ettore Bassi, Enrico Lo Verso e la mitica Milena Vukotic, l’ex calciatore Dani Osvaldo. A chiudere la lista dei dodici ballerini, i Two Twins, Lasse Matberg e Marco Leonardi. Stando alle indiscrezioni, la De Girolamo è stata scelta anche per l’ottima performance a «Non è l’arena», il programma di Massimo Giletti in onda su La7, dove ha il ruolo di commentatrice. Dichiarazioni non ne può rilasciare, non anticipa chi sarà il suo partner, si limita a precisare che non sarà candidata alle Europee. A qualche amica beneventana ha, comunque, confidato che la decisione è venuta al termine di una «trattativa molto lunga» certamente non di tipo economico, la Carlucci l’ha voluta fortemente, avendo verificato che Nunzia «buca» il video. E che questo sia, lo attesta pure il fatto che non è certamente una provetta ballerina. Dopo le indecisioni, ha prevalso la volontà di fare un’esperienza diversa e divertente, con il pieno sostegno del marito, il parlamentare Pd Francesco Boccia.