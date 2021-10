Benevento, tutti contro Mastella: anche i 5stelle vanno con Perifano

Non tarda a farsi sentire il sindaco uscente Clemente Mastella che affida ai social il suo messaggio elettorale, quasi una replica all'endorsement dei parlamentari sanniti dei 5 Stelle a favore dell'avversario al ballottaggio Perifano e alla visita a Benevento del segretario nazionale del Pd Enrico Letta.

«Avete visto? Sono tutti contro di me - dice Mastella - ma io non sono contro di loro. Sono contro i problemi della città. Dove stavano loro mentre io affrontavo i problemi di Benevento, dov'erano i signori dei 5 Stelle, del Pd o i Leghisti di Benevento e le sinistre, tutti questi che ora si ritrovano insieme contro di me? Io c'ero».

«A questi invasori che giungono da fuori per contrastare la mia persona rispondete andando a votare. Bisogna respingere l'assalto di chi vuole mettere le mani sull'urbanistica e sui fondi europei che arriveranno a Benevento».