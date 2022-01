Bambino in coma: è giallo sulla causa delle ferite alla testa

È ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli in gravi condizioni, il bimbo di quattro mesi di Benevento trasportato, nella notte tra martedì e mercoledì, in elisoccorso dal Rummo alla struttura napoletana. All'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale cittadino martedì sera il piccolo era in «coma score» in seguito a un trauma cranico. I medici dell'Unità rianimativa destinati al trattamento delle emergenze si sono adoperati per stabilizzarlo,...

