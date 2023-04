Bambino ricorato per sindrome post Covid: da cinque giorni la febbre non passava

É ancora ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli, il bambino di 6 anni di Telese Terme, colpito, presumibilmente, da Mis-C, ossia sindrome post Covid, che era in degenza nel reparto di Pediatria del Rummo, a causa di una febbre che non scendeva. Le condizioni del piccolo, trasferito per precauzione nella struttura napoletana, nella notte tra sabato e domenica, al momento, non destano preoccupazione. Tuttavia, la particolarità della patologia, che scatena una serie di sintomi abbastanza severi, ha spinto i medici dell'ospedale cittadino a disporne il trasferimento al Pausilipon che è specializzato nel trattamento dei pazienti in età pediatrica. «Il piccolo – dice Roberto Della Casa, direttore del reparto di Pediatria del Rummo – è arrivato da noi a metà della scorsa settimana con la febbre, che aveva già da cinque giorni, e indici infiammatori molto elevati che abbiamo trattato con immunoglobuline. In prima battuta si è pensato a una sindrome Kawasaki, i cui sintomi sono sovrapponibili alla Mis-C. Abbiamo riscontrato un aumento degli enzimi, mentre l'ecocardio non ha evidenziato alcun elemento che facesse pensare a una compromissione cardiaca. Il bambino aveva avuto il Covid a gennaio per cui ha cominciato a farsi strada il forte sospetto di Mis-C e. Quindi, poiché nel nostro ospedale ci sono solo cardiologi dell'adulto e non pediatrici, abbiamo ritenuto opportuno predisporne il trasferimento in una struttura specializzata per il trattamento delle malattie dei bambini».

La Mis-C è una sindrome infiammatoria multisistemica che può scatenarsi nei bambini, geneticamente predisposti, che si ammalano di Covid. La malattia, di cui sono stati registrati solo 239 casi in Italia, fa parte delle complicanze post Covid e si manifesta con febbre alta, forti dolori addominali e al collo, ipotensione, disfunzione cardiaca, eruzione cutanea, occhi iniettati di sangue e spossatezza estrema.