Lunedì 22 Luglio 2019, 11:44

Si sblocca il bando periferie: l'assessore all'Urbanistica Antonio Reale ha disposto per stamattina l'inoltro alla Cassa Depositi e Prestiti dell'elenco degli interventi già dotati di progettazioni esecutive; nell'arco di poche settimane saranno erogati i primi finanziamenti, assicura la funzionaria della Cassa Simona Magliacano. L'impasse è ormai alle spalle dopo che il Comune di Benevento ha appostato 6 milioni nel proprio bilancio previsionale, il che consente all'ente di contrarre un mutuo, perché tale è il prestito nonostante il rimborso dei fondi anticipati dalla Cassa avverrà con quelli che garantirà la presidenza del Consiglio dei ministri. Si potrebbe parlare di una partita di giro, ma i funzionari della Cassa riferirono già agli assessori Maria Carmela Serluca e Reale che si tratta di un vero e proprio mutuo, in quanto il Comune è obbligato a sostituirsi nel rimborso dei fondi anche nell'eventualità di qualche intoppo che induca la presidenza del Consiglio a non poter erogare le somme di competenza. Oltre a procedere in tempi brevi all'espletamento delle gare e conseguente apertura dei cantieri, l'ulteriore beneficio per l'ente consiste nel pagamento dei soli interessi, nel mentre non dovrà pagare la penale per l'estinzione anticipata del debito. «Ovviamente, avendo appostato 6 milioni, pur se i 6 progetti che la struttura trasmetterà prevedono un importo complessivo pari a poco più di 4 milioni, ci limiteremo a questi che sono di attivazione immediata spiega l'assessore Reale -, perché sarebbe inutile chiedere di più senza poter avviare le opere, dovendo corrispondere gli interessi».