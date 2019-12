«Non credo si possa indugiare oltre. La proposta che formulerò al sindaco, agli assessori ed ai colleghi consiglieri sarà chiara e inequivocabile: i pini vanno sostituiti nella loro totalità. Con rarissime eccezioni». Il delegato al Verde dell'amministrazione Mastella non ha dubbi al riguardo. «Dopo gli effetti del maltempo di dieci giorni fa, credo che la questione sicurezza si sia manifestata in tutta la sua evidenza afferma Angelo Feleppa -. Al viale Atlantici due pini collocati su marciapiedi opposti per poco non si toccavano, tanta era la loro inclinazione. A Pacevecchia, un altro è crollato, sradicato alla base, a via Avellino, in proprietà privata, stessa sorte per altre due piante. Oltre a rami spezzati un po' dovunque. Ciò dimostra, qualora ve ne fosse la necessità, che i pericoli sono reali, come attestano i danni causati ad alcune autovetture in via Marotta, fortunatamente vuote. Del resto, un vento che soffia a 90 chilometri orari, è inevitabile che produca guasti. Insomma aggiunge Feleppa -, occorre intervenire con tempestività. E meno male che era stata eseguita la potatura sul 90% delle piante e che Benevento non sia stata interessata dal maltempo con la stessa violenza di altre aree del Sannio e della Campania. La mia idea, pertanto, è di eliminare i pini sostituendoli con altre essenze che garantiscano sicurezza e bellezza. Ciò non toglie che, se qualche albero è nelle condizioni di essere tutelato e preservato, resti lì dove attualmente è».

L'ultima indagine, effettuata nell'ottobre 2018, riferiva che su un totale di 130 piante, ben 126 erano collocate nella classe di rischio C/D (elevato ) e 4 collocate in classe dì rischio D (rischio estremo). Inoltre, tutte le essenze arboree analizzate, manifestavano segni, sintomi o difetti gravi tali da far ritenere che il fattore di sicurezza dell'albero si sia notevolmente ridotto. In ogni caso, è ormai prossimo l'avvio dei lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali, eliminazione delle barriere architettoniche e riparazioni localizzate del manto stradale a garanzia della circolazione in sicurezza, al viale Atlantici e a Pacevecchia e strade limitrofe per un importo complessivo di euro 400mila. L'appalto è stato aggiudicato, ancora qualche settimana e, nel corso del mese di gennaio, il cantiere aprirà.

LE ALTERNATIVE

Le principali strade di percorrenza interessate sono composte proprio da viali alberati in cui sono stati piantumati alberi di pino, della specie «Pinus Pinea», che nel corso degli anni, a causa dell'apparato radicale superficiale, hanno deformato il manto stradale ed i marciapiedi, creando delle gobbe sulla pavimentazione o, nei casi più gravi, sollevandola e danneggiandola al punto di essere causa di ostacolo. «Si avvia a risoluzione una problematica a cui da tempo l'amministrazione sta ponendo attenzione spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello -. Le condizioni del manto stradale e dei marciapiedi richiedono un intervento non più procrastinabile. Nel corso dei lavori sarà presente un esperto che, in caso di necessità, disporrà il taglio di quegli alberi che dovessero risultare pericolosi (come già avvenuto per 13). Ciò significa che lavoreremo di concerto con coloro che si occupano del Verde in città». In quanto alle essenze, potrebbero andare bene i tigli, alcuni già messi a dimora, oppure altre all'interno delle 11 indicate dalla commissione di esperti.

L'ATTO VANDALICO

Lo stesso Feleppa, ieri in un post su facebook, ha denunciato intanto l'ennesimo atto vandalico sul verde cittadino: «Via Tonina Ferrelli (forzati i sistemi di irrigazione) e corso Garibaldi (vandalizzate le fioriere). Non c'è lucchetto e sostegno che tenga. Facciamo di tutto per garantire alla città un adeguato decoro, ma serve l'aiuto di tutti. Noi non ci fermiamo. Sul caso visioneremo le telecamere per risalire ai vandali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA