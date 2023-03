Valle Caudina, condannato a sei anni uomo che aveva palpeggiato una bambina davanti alla sorellina

Ha avuto una condanna a sei anni di reclusione un uomo di 63 anni della Valle Caudina accusato dI violenza sessuale aggravata ai danni di minori. Un reato per cui l'uomo era finito nel 2021 in carcere ed era era tornato in libertà con l'obbligo di firma. Il pubblico ministero Patrizia Filomena Rosa aveva chiesto un' analoga condanna.

Secondo l'accusa con il pretesto di far vedere dei gattini a due sorelline una di tre anni ed un 'altra di sei anni le aveva condotte in un garage, dove avrebbe rivolto le sue attenzioni dopo essersi abbassato i pantaloni alla più piccola che aveva palpeggiato, presente la sorellina. Le bambine erano però riuscite a fuggire raccontando l'accaduto ai genitori che risiedevano in Francia ed erano nel Sannio per un periodo di ferie.

Le indagini del carabinieri di Montesarchio ed un incidente probatorio, avevano portato all'arresto dell'uomo. L'imputato ha sempre sostenuto che si trattava di calunnie scattate perchè in pessimi rapporti con i familiari delle bambine.