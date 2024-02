La città nel corso degli ultimi 10 anni ha assistito alla chiusura di ben 84 imprese. Tra bar, ristoranti e negozi di commercio al dettaglio, prevalentemente concentrati nelle periferie. Dato che sorprende, poiché si discosta dalla tendenza osservata in altri capoluoghi di provincia italiani. È quanto rivela l'Ufficio Studi di Confcommercio, che ha recentemente pubblicato la nona edizione dell'indagine «Città e demografia d'impresa: come è cambiato il volto delle città, dai centri storici alle periferie, negli ultimi dieci anni», in cui sono state osservate le attività di 120 città medio-grandi, tra questi il capoluogo sannita.

Dai dati raccolti è possibile tracciare un quadro dettagliato sull'evoluzione del panorama imprenditoriale in città, che rivela interessanti tendenze nel corso degli ultimi anni. Nel 2012, il centro storico vantava la presenza di 375 imprese, mentre la periferia ne contava 409, con un netto vantaggio numerico per quest'area. I bar e ristoranti seguivano una tendenza simile, con 103 locali nel centro storico e 186 in periferia. Tuttavia, nel 2019, anno precedente all'impatto della pandemia, si è assistito a drastico calo del commercio al dettaglio: il numero di imprese nel centro storico è sceso a 351 e in periferia a 349. Diversamente però è aumentato il numero di bar e ristoranti sia nel centro (119 rispetto ai 103 del 2012) sia in periferia (196 rispetto ai 186 del 2012). Nel 2023, nonostante le sfide economiche dovute alla pandemia, il centro storico ha mostrato flebili segnali di ripresa, con un aumento a 359 imprese (+8 rispetto al 2019), mentre in periferia si è registrato un leggero decremento, attestandosi a 331 (-18 unità rispetto al 2019). Anche nel settore dei bar e dei ristoranti il centro storico ha confermato questa tendenza con 121 locali (+2 rispetto al 2019), mentre in periferia si è verificata una diminuzione da 196 a 178. In generale, in 10 anni, dal 2012 al 2023, si è registrata una perdita significativa per il commercio al dettaglio nelle periferie, passando dalle 409 a 331, e meno significativa per bar e dei ristoranti, da 186 a 178. Nel centro storico, mentre sono diminuite le attività commerciali, passando dalle 375 imprese alle 359, c'è stato un incremento di bar e ristoranti, passando dai 103 ai 121. Nel complesso quindi, unendo i dati dei due settori, in 10 anni hanno chiuso i battenti ben 84 attività. Rispetto ai livelli pre-Covid, invece, il quadro è sostanzialmente stabile.

Una tendenza emersa dal report e che costituisce una peculiarità del capoluogo sannita, è la maggiore frequenza di chiusure in periferia rispetto al centro storico, diversamente dagli altri capoluoghi dove la riduzione di attività commerciali è più accentuata nei centri storici rispetto alle periferie. In generale nello studio, per descrivere questo fenomeno, si parla di «desertificazione commerciale». Per mitigare gli impatti più severi di questa tendenza, si legge nel report, il commercio locale deve perseguire una strategia incentrata sull'efficienza, la produttività e l'innovazione dell'offerta. In particolare, l'adozione dell' «omnicanalità», che integra il canale online con quello fisico, rimane fondamentale per garantire una presenza costante sul mercato.

A tal proposito, il presidente della Confcommercio Benevento Rocco Barbato commenta: «La lucida analisi fatta dall'Ufficio Studi Confcommercio Imprese per l'Italia ci mostra chiaramente quello che è il quadro attuale del commercio nella nostra penisola ed evidenzia come sia cambiato negli ultimi dieci anni il volto delle nostre città, trend che si rispecchia anche nella nostra Benevento. La stima parla di un quadro negativo - spiega - con tante attività in meno ma la vivacità commerciale resta stabile. Il calo del numero dei negozi e di alcune attività in particolare, come quelle tradizionali non va ad inficiare l'attivismo degli imprenditori locali e le iniziative e le attività dei commercianti locali che con tanto entusiasmo riescono a tirare fuori idee originali e valide. Sono d'accordo con il presidente Sangalli che occorre "contrastare la desertificazione commerciale con la riqualificazione urbana". Sono convinto che vada rivitalizzato il nostro centro storico, il corso Garibaldi con iniziative anche da parte delle istituzioni locali, con progetti mirati e capaci di valorizzare il centro della città. Un progetto di riqualificazione che dia una serie di servizi. La mancanza degli stessi potrebbe divenire sicuramente un ostacolo per valorizzare le attività di corso Garibaldi. Per questi motivi, bisogna investire di più sul potenziamento dei servizi per favorire l'attrattività data già dalla bellezza del nostro corso e delle innumerevoli bellezze storiche e architettoniche della città».