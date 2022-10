Barone: «Sicurezza, dati gratificanti»

BENEVENTO - Indice di criminalità, per il presidente del consorzio Asi Luigi Barone «i dati forniti dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale restituiscono una fotografia gratificante per il Sannio che si classifica nella top five delle province più sicure». A suo avviso la presenza ridotta di associazioni di tipo mafioso e associazioni a delinquere «promuove la nostra provincia come isola felice e assume un significato incoraggiante per gli stakeholder del segmento imprenditoriale». Barone condivide quanto dichiarato dal aindaco Clemente Mastella circa l’attrattività esercitata dall’indicatore della sicurezza e aggiunge: «Gli investitori “stranieri” valutano preventivamente al loro insediamento il fattore criminalità, e l’assenza di fenomeni delinquenziali rappresenta per Ponte Valentino un valore aggiunto. L’Asi contribuisce con il proprio sistema di videosorveglianza integrata ad assicurare un controllo costante nell’agglomerato industriale e da qualche mese, inoltre, abbiamo messo a punto anche l’upgrade del sistema esistente garantendo ordine e sicurezza.



Il primato - conclude - non è affatto trascurabile, e va anzi impiegato opportunamente per promuovere il territorio e favorire l’ingresso di nuove realtà industriali».