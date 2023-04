Baselice: carabinieri per un giorno, gli alunni della scuola Padre Pio visitano la caserma

Carabinieri per un giorno. I bambini della classe quinta della scuola primaria Padre Pio di Baselice sono stati in visita alla locale stazione nell'ambito degli incontri promossi dall'Arma per promuovere la cultura della legalità.

I piccoli sono stati accolti dal comandante, il maresciallo capo Antonio Pellegrini, e dai suoi collaboratori, nei locali e negli uffici dove quotidianemente lavorano, mostrando loro come e con quali strumenti operano.

Gli alunni hanno inoltre potuto vedere e toccare da vicino la nota 'gazzella' in pronto intervento dei militari, l'Alfa Romeo Giulia simbolo di sicurezza e legalità per i cittadini che la vedono passare lungo le strade. E ciò grazie all'intervento del comandante dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, il luogotenente Franco Tizzani. Gli alunni, insieme ai loro insegnanti, hanno potuto anche vedere il funzionamento dell'etilometro.

Al termine della visita i carabinieri hanno donato ai giovani visitatori una borraccia con sopra stampati il loro nome e la frase 'Legalità è vivere la propria vita con giustizia e rispetto delle regole!', mentre ai professori hanno regalato un terrarium accompagnato da un bigliettino con la frase 'Un piccolo pensiero affinché in ciascuno di noi germogli inesauribile il seme della Legalità!'.

Alla caserma è stato donato, dal dirigente scolastico, Michele Ruscello, un tronchetto della felicità come ringraziamento.