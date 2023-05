Baselice, l'idea di Cormano: «Una giornata e un monumento per le vittime del Covid»

«Ho presentato una mozione, sottoscritta anche dai consiglieri di minoranza Colucci e Maddalena, per l’istituzione della giornata della memoria delle vittime del Covid-19 al fine di mantenere vivo il ricordo di tutti i concittadini che, durante la pandemia, ci hanno lasciato e non hanno potuto ricevere il tributo comunitario delle onoranze funebri prima della sepoltura, come da tradizione popolare, stringendoci intorno e abbracciando i familiari delle vittime». Cosi Andrea Cormano, consigliere comunale di Baselice e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia.

«Ho ancora vivo il ricordo di tutte le persone sofferenti e vittime del covid – prosegue il medico Cormano - che, durante la pandemia, hanno chiesto a me e ai miei colleghi, nonché tutti il personale sanitario ed infermieristico, aiuto e soccorso per riuscire a superare le difficoltà del momento».

A suo avviso, inoltre, il paese «paga un prezzo molto alto per decessi da e con Covid-19 in rapporto alla popolazione. È doveroso quindi come comunità, oltre a istituire il 18 marzo la giornata della memoria delle vittime del Covid, far progettare e realizzare, tramite un concorso di idee, un monumento commemorativo dedicato alle vittime del Covid di Baselice e non, lasciando un segno tangibile e indelebile nel ricordo e nella memoria anche delle future generazioni».