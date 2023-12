«Baselice, Natale insieme»: via alle iniziative nel Fortore

Mercatini, musica, arte, cultura, magia e tanto altro, l’antico borgo di Baselice si appresta a vivere la magia del Natale Dal 8 dicembre al 6 gennaio 2024, il comune fortorino vivrà un’atmosfera magica grazie agli eventi inseriti nel cartellone «Baselice, Natale insieme», organizzato e coordinato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco Baselice, la Cooperativa di Comunità-Movimenti, e tutti gli altri attori del terzo settore presenti sul territorio.

Il focus principale sarà dedicato alle iniziative per i più piccoli, alla musica, all’arte e ai mercatini, con una particolare attenzione alla condivisione, all’inclusione e alla sostenibilità. L’obiettivo di questa serie di proposte è quello di ricreare la magia del Natale nel piccolo borgo, valorizzando le tradizioni locali legate a questa festività.

Le attività natalizie inserite nel programma avranno il compito non solo di creare un’atmosfera festosa, ma di contribuire anche a promuovere l’identità e l’economia locale.



«Questo risultato - sottolinea il sindaco Lucio Ferella - è stato reso possibile grazie al contributo di tutte le associazioni presenti sul nostro territorio.

Il nostro piccolo borgo sta diventando sempre più attrattivo, già in estate abbiamo registrato numerose presenze di turisti e con l’avvento del Natale siamo pronti ad accogliere tutti quanti intendono venire a nelle aree interne per trascorrere le festività. Sono molto contento del risultato raggiunto e della collaborazione che abbiamo messo in campo con la Pro Loco Baselice, Cooperativa di Comunità - Movimenti, Associazione Sportiva Dilettantistica Valfortore, Act Li Janare, Asd AC Baselice, ASD Bailando e tutte le altre realtà del terzo settore locali».