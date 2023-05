Baselice e San Marco dei Cavoti, scambio culturale con la Bretagna

Una nuova iniziativa in salsa europea per gli istituti scolastici del Fortore. Un liceo della Bretagna, in Francia, ha accolto accolto gli alunni dell' Ipsct di Baselice e dell'Ite di San Marco dei Cavoti. A marzo, gli alunni del liceo «Notre Dame del Kreisker» della cittadina di Saint-Pol-de-Léon erano stati ospitati nel Sannio e adesso, dal 20 al 27 maggio, un gruppo di ragazzi dei due centri sanniti si sono recati in Francia per la conclusione del progetto.

Accompagnati dai docenti Annamaria Piteo, Aldo Leopardi e Maria Antonia Corona hanno seguito i vari corsi con i rispettivi corrispondenti.

Non sono mancate le escursioni a Brest, capoluogo del Finistère, al famoso santuario del «Mont Saint Michel», a Roscoff e all'isola di Batz, meravigliosa oasi naturale nelle acque della Manica. Momenti conviviali di autentica amicizia tra differenti generazioni europee.