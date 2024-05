Nell’ambito degli incontri organizzati dai carabinieri per promuovere la cultura della legalità, gli alunni della quinta elementare della scuola «Padre Pio» di Baselice, accompagnati dai loro insegnanti, in rappresentanza anche del dirigente scolastico, Michele Ruscello, sono stati ospiti della stazione di Baselice, dove il comandante, maresciallo Francesco Pio Tomaiuolo ed i suoi collaboratori li hanno accolti negli uffici in cui lavorano.

I giovani scolari hanno avuto la possibilità di vedere da vicino e toccare con mano la gazzella dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Bartolomeo in Galdo in servizio quotidiano di pronto intervento e simbolo di sicurezza per i cittadini. Al termine di un costruttivo dialogo sulle tematiche relative alla legalità e su ogni curiosità dei piccoli studenti si è tenuto un momento conviviale, culminato con l’omaggio per ogni alunno, da parte del comandante e dei militari della stazione, di una sacca multiuso di colore rosso e blu in ricordo della visita fatta ai carabinieri del loro paese.

Alla caserma è stata donata una brochure sugli articoli fondamentali della Costituzione Italiana con i commenti e le considerazioni degli scolari, che hanno espresso un fiducioso, sentito e vivo ringraziamento ai carabinieri per il lavoro che svolgono a tutela della sicurezza e della tranquillità di tutti.