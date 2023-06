Tremila spettatori per Checco Zalone. Basterebbero solo questi numeri per dare conto di un boom annunciato. Bct chiude la settima edizione con un enorme successo di pubblico. Se il primo segnale positivo era giunto al direttore artistico Antonio Frascadore all'indomani dell'annuncio della presenza di Zalone tra gli ospiti del cartellone 2023 di Bct, il gradimento degli spettatori, misurato in applausi e presenze, è andato aumentando nel corso del festival e premia il lavoro svolto dall'ideatore della kermessee e dal suo staff in un lungo anno di preparazione.

APPROFONDIMENTI Bct, premio ai due "corti" del liceo Giannone Benevento città spettacolo, delirio per Mare Fuori e Caressa: oggi chiusura con Zalone "Art Road", giovani in azione per riqualificare piccola area verde

Certo spiace che la serata dedicata al grande cinema, quella per intenderci con un taglio culturale dedicata a Marco Bellocchio, non abbia ricevuto il giusto tributo degli spettatori con il parterre di piazza Roma, piazza che identifica da anni gli eventi clou del cartellone del «Festival del cinema e della televisione di Benevento», vuoto nei settori laterali, cosa che invece non è avvenuta per le presenze del cast di «Mare Fuori» e di Can Yamaan, eventi che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Dunque la popolarità televisiva batte il grande cinema? Anche quello che nasce dalla storia? Qualche difficoltà, nelle presenze e nel calore del pubblico, è emersa nel corso della serata inaugurale del festival che ha visto Micaela Ramazzotti ricordare Anna Magnani a cinquant'anni dalla scomparsa. Un'ora e più di lettura, certamente con partecipazione sentimentale ed emotiva della Ramazzotti, non è riuscita, in verità, a trasformare la serata inaugurale in una serata evento di anticipazione di un festival pronto a mietere successi. Lo spettacolo, promosso dall'Università di Benevento, da sempre partner di Bct, se ha voluto tributare un emozionante omaggio alla vita e alla carriera della Magnani, una tra le più grandi attrici del cinema italiano, non è riuscita ad appassionare il pubblico. Far raccontare la storia di un attore/attrice di ieri da chi oggi calca il palcoscenico non ha trascinato il pubblico che , forse, avrebbe preferito qualcosa di più originale e partecipativo. Insomma qualche piccola cosa da rivedere c'è per Frascadore per fare di Bct un'inarrestabile macchina di successo.

Gli ultimi tre giorni del festival sono stati davvero entusiasmanti per il pubblico giovane. Il bellissimo Can Yaman ha soddisfatto con la sua presenza giovanissime, giovani e donne di ogni età le quali, più che seguire il progetto realizzato dall'attore in favore dei ragazzi e degli adolescenti in difficoltà, si sono lasciare trascinare dalla bellezza e dalla fisicità del bel tenebroso turco. Poi la serata con i protagonisti di «Mare fuori» che ha superato ogni previsione per quello che riguarda il calore e l'affetto del pubblico. Da sottolineare che dall'intervista ai vari Milos (Antonio D'Aquino), Cucciolo (Francesco Panarella), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Mimmo (Alessandro Orrei attore beneventano l'unico a giocare in casa), Pino o' pazz (Artem) e Silvia (Clotilde Esposito) è emersa la grande spontaneità di questi ragazzi che da un momento all'altro hanno visto cambiare la propria vita grazie al successo ottenuto dal piccolo schermo.

E tanta è stata la loro gioia che hanno anticipato alcune novità, come un musical su «Mare fuori», e le riprese della quarta stagione della serie diretta da Ivan Silvestrini che si protrarranno fino all'autunno. Indubbiamente il successo di Bct nasce dalla popolarità e simpatia degli ospiti ma anche nel saper interpretare le aspettative degli spettatori dando vita ad un cartellone ricco di attrattive. E così negli eventi di Bct c'è spazio per lo sport, il food, l'arte (con il maestro Mimmo Paladino), la presentazione di libri: tutti seguiti da un numerosissimo pubblico.