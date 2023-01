È in fase di montaggio l'ultima puntata del nuovo programma televisivo ideato da Bct. Si tratta di un nuovo appuntamento sul food per il quale è prevista la messa in onda per Warner Bros Discovery Italia per il prossimo febbraio, evitando l'accavallamento con il festival di Sanremo.

«Si tratta di un'autentica novità per la televisione - spiega Antonio Frascadore, fondatore di Bct - che vede in gara due ristoranti che operano il delivery. Cinque le città interessate e quattro le regioni in gara». Il programma, per il quale è anche prevista una seconda e terza stagione, con riferimento al servizio di consegna a domicilio praticato al centro e nel nord Italia, parte da Benevento per poi spostare la gara a Napoli, Campobasso, Bari e Pescara. A condurre la trasmissione Fatima Trotta che avrà anche il compito di illustrare la storia e la tradizione culinaria delle città che prendono parte al programma.

«Il delivery, sviluppatosi alla grande nel tempo della pandemia, ha oggi conquistato una grande fetta del mercato del cibo già pronto. La consegna a domicilio delle pietanze continua Frascadore è particolarmente richiesta dalle giovani coppie, dagli studenti fuori sede e dalle famiglie che, non potendo cucinare per questioni lavorative o desiderose di mangiare qualcosa di diverso, fanno sempre più spesso uso di questa particolare forma di ristorazione». Il programma che, al momento non ha ancora un titolo, prevede in gara due ristoranti che, oltre alla consumazione sul posto, effettuano il delivery con la preparazione e consegna di due pietanze, una delle quali dovrà essere una specialità tipica della zona. Quattro i parametri ai quali farà riferimento la giuria per assegnare i punti in palio: velocità di consegna (la consegna verrà effettuata dai ristoratori direttamente al domicilio di chi ha ordinato senza ricorso ai rider), qualità, come viene effettuata la consegna con la preparazione delle pietanze e, naturalmente, il prezzo. La giuria, chiamata a valutare il delivery a trecentosessanta gradi, sarà formata da quattro persone scelte tra coloro che si servono del servizio. Presente in giuria anche Fatima Trotta pronta a fornire spiegazioni su eventuali dubbi dei giurati e a far rispettare le regole del gioco. Vince la puntata il ristorante che ha realizzato il maggior punteggio.



«La prima sfida non poteva partire che da Benevento anticipa il patron di Bct anche perché la nostra città ha una tradizione gastronomica molto apprezzata e perché in questi ultimi anni il delivery anche da noi è andato sempre più affermandosi». A sfidarsi in questa prima puntata saranno due realtà affermate nel campo della ristorazione: Mare e bottega e Inciucio.



Bct ancora una volta, dopo il gradimento ottenuto lo scorso anno con Ciak in cucina, torna a occuparsi di food focalizzandosi questa volta non sulle curiosità circa le ricette amate e preparate da noti attrici ed attori, ma su uno dei servizi della ristorazione particolarmente richiesto. La mente fervida di Frascadore, abituata a giocare contemporaneamente su più campi, sta promuovendo anche un'altra produzione, quella di una serie cinematografica, nata dall'incontro tra produttori e scenografi dello scorso anno con giovani provenienti dal sud Italia per Bct Extra con l'originale scopo di fornire nuove storie per il cinema. Una storia proposta da un giovane beneventano, Nico Girolamo, ha affascinato il produttore Alessandro Cannavale di Run Film che ha voluto dare seguito al progetto e, in coproduzione con Bct, ha deciso di girare la serie destinata ad una piattaforma televisiva interamente a Benevento. L'occasione è unica per Bct produzione che riesce a spaziare con entusiasmo dalla produzione televisiva al cinema e per la nostra città che trova una conferma del ruolo di set cinematografico.