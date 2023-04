Tragico epilogo per il nigeriano rimasto gravemente ferito l'altra sera. È infatti deceduto a mezzanotte presso l'ospedale "San Pio" P. I. A. il nigeriano di 28 anni, caduto da un balcone al sesto piano di un edificio in città in via Napoli, al rione Libertà, nel tardo pomeriggio di sabato. Le sue condizioni erano apparse subito gravi essendo un politraumatizzato, ed infatti era scattato da parte dei sanitari del pronto soccorso il codice rosso. Dopo circa sei ore dal ricovero è però sopraggiunto il decesso, senza che l'uomo avesse ripreso conoscenza e quindi avesse potuto fornire qualche elemento utile a ricostruire l'accaduto.

Al momento l'unica certezza a cui sono giunte le indagini, che hanno svolto finora solo gli agenti della Volante, e che non sono emersi elementi che possano far ipotizzare che il volo sia stato l'epilogo di un atto di violenza. Il corpo dell'uomo dopo il decesso è stato condotto nella sala mortuaria del nosocomio, e la Procura della Repubblica informata dalla polizia, attraverso il sostituto procuratore di turno Patrizia Filomena Rosa ha bloccato la salma e questa mattina, dopo che avrà affidato la visita esterna al medico legale, deciderà se far effettuare l'autopsia. Un accertamento autoptico che al momento appare quasi certo. L'uomo viveva in questo appartamento ubicato nel Parco Appia, uno di quegli edifici definiti «blu», per il colore della facciate, con un contratto di fitto che condivideva con tre connazionali. Al momento della caduta erano presenti solo due nigeriani, mentre un terzo era assente perchè impegnato al lavoro.

I due coinquilini sono stati ascoltati dagli agenti della Volante, ed hanno sostenuto che il giovane non era in perfette condizioni di salute, e che era solito anche eccedere nell'uso di alcolici. Inoltre al momento del volo i due non erano nella stanza in cui c'era il balcone utilizzato dal giovane per il tragico volo. Un volo come hanno accertato gli agenti della polizia scientifica, che hanno eseguito i rilievi sul posto, e stato di oltre venti metri. Non sono stati rilevati all'interno dell'appartamento tracce di colluttazioni. Non c'è stata la morte sul colpo perchè il corpo ha avuto la caduta attenuta da alcuni panni stesi nei piani sottostanti, ed inoltre non è finito sulle rampe in cemento che circondano l'edificio, ma su una sorta di terrapieno sottostante al palazzo. Dato l'allarme sul posto è giunta un'ambulanza del 118, con medico ed alcuni infermieri, che hanno dovuto faticare non poco e quindi sedarlo, per porre l'uomo sulla barella perchè appariva, nonostante le tante ferite riportate, molto contrariato nell'essere trasportato in ospedale. Saranno le ulteriori indagini e l'autopsia, se sarà ritenuta necessaria, a stabilire se si è trattato di un suicidio o se la caduta è scaturita in un momento in cui non il giovane non era in possesso del tutto delle sue facoltà mentali.