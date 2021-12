BeneBiennale: quinta edizione all'insegna de «La solidarietà»

Arriva la quinta edizione della BeneBiennale, la biennale internazionale di arte contemporanea di Benevento; parte la sua organizzazione, ed è già un successo di contatti e diffusione. In questa edizione si chiamano gli artisti a una nuova sfida espressiva e ossia proiettarsi verso i nuovi valori de: “La solidarietà”. Quella solidarietà che ci unisce perché universalmente deboli innanzi al virus del Covid ma anche alle nuove sfide economiche e sociali che pure ne sono, d’altronde, l’espressione diretta della pandemia. Si richiede agli artisti di interpretare questi valori attraverso l’Arte e trasferirli in concetti espressivi o espositivi.

La manifestazione, ci riferisce il presidente Maurizio Caso Panza, ideatore e studioso, vuole trasmette attraverso le opere in concorso la forza positiva dell’arte, superare in sostanza gli schemi della sola immagine puntando alla consapevolezza ed alla responsabilità che un corretto uso dell’arte può esprimere. Recenti studi medici hanno dimostrato la grande importanza di avere la possibilità di esprimersi attraverso i colori ma anche i benefici che vengono ricevuti da chi osserva le opere realizzate, si stimola il cervello e espressioni positive. L’intuizione dell’importanza delle opere d’arte coglie una grande responsabilità ed ossia educare il mondo.

La manifestazione la cui direzione artistica è assegnata alla dott.ssa Chiara Massini, di Torino, vuole quindi decifrare attraverso le opere ed esprime in maniera universale le energie che i colori e le opere d’arte trasmetteranno; in tal senso sono già attivi contatti con Accademie ed Università per volgere a storicizzare anche i segnali che la società ha profuso in virtù della solidarietà. La BeneBiennale sin dalla sua prima edizione mira a seguire strade non solcate da nessuna manifestazione e spesso addirittura sperimentali perché fare Arte e soprattutto diffonderla richiede la necessità di scoprire e coinvolgere settori nuovi come in questa V edizione appunto dove analizzando le opere si esprime appieno la ricostruzione del momento storico, momento che non verrà più cancellato.